Shows de Alceu Valença e Lenine são transferidos por causa de ventos fortes em Niterói

A Prefeitura de Niterói informou que os shows dos cantores Lenine e Alceu Valença foram cancelados em virtude dos ventos fortes em São Francisco. A apresentação de Lenine, que aconteceria no lugar, será transferido para o Campo de São Bento, em Icaraí, no próprio domingo (18), às 21h. Já a apresentação de Alceu Valença acontecerá em nova data, a ser divulgada.

Já a Árvore de Natal, instalada em São Francisco, Zona Sul, sofreu também com as fortes rajadas de ventos que atingiriam a cidade nesta semana.

De acordo com a Prefeitura, a árvore precisou passar por manutenção preventiva, mas não sofreu danos. Engenheiros da empresa responsável sugeriram a desmontagem do palco instalado no local diante da previsão de uma nova frente fria para Niterói neste fim de semana.