Show gratuito da banda UM AMÔ em Niterói

Sub: Banda lança projeto Comida, Diversão em Arte e primeiro show será no Quilombo do Grotão, no Engenho do Mato

A banda UM AMÔ vai trazer a mistura de samba e pop para Niterói neste sábado (19), a partir de 12 h. Composta por quatro mulheres, a banda fará mais duas apresentações gratuitas pelo projeto Comida, Diversão e Arte.

No palco, as meninas utilizam instrumentos característicos das baterias: surdos, caixa, repique e tamborim são acompanhados de baixo, guitarra, cavaco e violão na formação da banda. Através dos ritmos e músicas que marcaram gerações, elas cantam com o amor, a alegria de viver com músicas autorais e versões de outros artistas consagrados.

O grupo é formado por um quarteto de mulheres pretas, ritmistas de escolas de samba. São sete anos na estrada, com Mariana Braga no vocal, violão e cavaco, Thalita Santos nos Surdos 1, 2 e 3, Allana Marinho no tamborim e repique, e Bia Tinoco na Caixa.

O quarteto feminino criou seu próprio gênero musical: o Pop Samba, para definir sua identidade artística e seu repertório autoral. Elas levam sempre a mensagem da diversidade, da luta, e do empoderamento da mulher, em especial da mulher preta.

“Quilombo do Grotão” em Niterói – RJ é a única comunidade tradicional remanescente de quilombo e símbolo de resistência cultural e ambiental na região, e também reconhecida oficialmente pela Fundação Palmares.

A entrada é gratuita e 50 cortesias de feijoada foram distribuídas em comunidades carentes através de associações locais. Para quem quiser, a feijoada também será vendida no dia ao valor unitário de R$ 50.

SERVIÇO:

Um Amô, Comida, diversão e arte

Dia 19 de novembro, a partir das 12h

Quilombo do Grotão

Rua 41, Sítio 77 – Engenho do Mato – Niterói – RJ

Classificação livre

Entrada gratuita