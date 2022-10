Show de Humberto Effe & Aquino e a Orquestra Invisível celebra a obra de Sérgio Sampaio

Em um show que mistura três gerações, o cantor e compositor Humberto Effe se une a Aquino e a Orquestra Invisível para relembrar o célebre Sérgio Sampaio, que escreveu a inesquecível música “Quero botar meu quarteirão na rua”. O espetáculo vai ser realizada no Centro de Artes da UFF nesta quinta-feira (27), às 20h.

Os ingressos custam R$ 26 (inteira) e R$ 13 (meia-entrada) e estão disponíveis em www.guicheweb.com.br/centrodeartesuff. O espetáculo tem como proposta dar ênfase em um caráter popular da obra de Sérgio Sampaio, na tentativa de afastar do compositor capixaba o estigma de ‘maldito’ que, em muitos casos, o distanciou de um público mais amplo.

Humberto Effe, cantor e compositor nascido nos anos 60 e um dos fundadores da banda carioca Picassos Falsos, tem interesse há anos nesse projeto. A união com a banda Aquino e a Orquestra Invisível, com idades em torno dos 20 anos e igualmente apaixonados pela obra de Sampaio, completou a ideia para a realização deste projeto.

RELEMBRE

Sérgio Moraes Sampaio foi um cantor e compositor brasileiro, falecido em 1994. Tornou-se célebre na música popular do país por conta de sua poética elaborada associada ao talento para criar composições de samba, bolero, rock, blues, entre outros gêneros musicais. A carreira deslanchou após Sérgio Sampaio inscrever e apresentar “Eu quero é botar meu bloco na rua” no Festival Internacional da Canção do Rio de 1972. Apesar de não ter sido uma das vencedoras da competição, a canção conquistou o público e se tornou um sucesso estrondoso em todo o país. Graças a essa popularidade, o capixaba gravou o primeiro álbum da carreira.