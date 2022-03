Show de comédia na Sala Nelson Pereira dos Santos

Os comediantes cariocas Daniel Lopes e Kwesny estarão, na Sala Nelson Pereira dos Santos, no dia 5 de março, sábado, às 20h, para um show especial de humor. Ambos despontaram durante a quarentena, com milhões de acessos em suas redes sociais. Nesta apresentação, eles se juntam e prometem fazer os espectadores rirem do começo ao fim, com um espetáculo sobre o cotidiano dos cariocas e dos brasileiros de uma forma geral.

Os artistas representam o subúrbio do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Realizam comédia desde 2012, com shows de stand up por todo o Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil. Nesta trajetória de ‘viver da comédia’, acumularam muitas histórias e experiências que trazem ao palco para descontrair e divertir a plateia, contextualizando suas vivências, gerando identificação e certa dose de nostalgia.

Kwesny já participou de diversos quadros em programas de TV. Daniel Lopes, após ser finalista do concurso do Comédia em pé, em 2012, se apresentou em variados lugares do Rio de Janeiro e compôs times de peso em noites de comédia pelo Brasil. Foi do Elenco Fixo por 3 temporadas do tradicional espetáculo de humor ‘Terapia do Riso’, e posteriormente, ficou em seus shows de Stand Up.

Com o surgimento da pandemia em 2020, com os eventos interrompidos, Kwesny e Daniel decidiram postar vídeos de humor na internet para entreter o público. Assim, o trabalho deles foi reconhecido. Desde então Kwesny e Daniel Lopes vem postando cada vez mais conteúdo nas redes e lotando (de acordo com a capacidade permitida de cada local) os teatros por onde passam, levando o material de suas vidas e criando novidades a cada apresentação.

É necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto. Todas as medidas de segurança sanitária são seguidas, como a obrigatoriedade do uso de máscaras. A sala funciona com 80% da capacidade total.

A classificação etária é 16 anos, os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Av. Visconde do Rio Branco, 880 em São Domingos.