Show da Luna se apresenta na Sala Nelson Pereira dos Santos, com um show especial de Natal.

Leonardo Oliveira Brito



A cientista que faz sucesso nas telinhas retorna com um novo espetáculo, especial de Natal. O “Show da Luna – Ao Vivo de Natal”, será apresentado na Sala Nelson Pereira dos Santos, neste domingo, dia 11, às 15 horas.



A peça é uma produção do núcleo teatral da TVPinGuim, criada por Célia Catunda, que também assina a animação brasileira O Show da Luna! exibida no canal Discovery Kids, para mais de 17 países, e em rede nacional pela Tv Brasil e TV Cultura. As canções que serão apresentadas no palco, de autoria de André Abujamra e Márcio Nigro, foram especialmente coreografadas para o show. Em cena, um grande elenco de bailarinos e atores, vão contracenar com a cientista preferida das crianças. Durante as apresentações, Luna, Júpiter e Cláudio vão tentar descobrir como a água vira chuva, se tem alguém vivendo em Marte e porque as bolhas são redondas em uma aventura repleta de canções, dança e fantasia.



SERVIÇO



“Show da Luna – Ao Vivo de Natal”

Data: 11 de dezembro de 2022

Horário: domingo às 15h

Classificação etária: livre

Duração: 60 min

Ingresso: R$ 80,00 (inteira) R$ 40,00 (meia)

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói, RJ

Venda: pelo site Sympla. https://bileto.sympla.com.br/salanelsonpereira/