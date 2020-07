Shoppings reabrem com bom movimento

Karoline Martins



Teve início hoje a reabertura gradual dos shoppings em Niterói. O acesso ao público foi liberado às 12h e permanece até às 20h. Os estabelecimentos atuam com metade da sua capacidade e cumprindo também exigências sanitárias feitas pela prefeitura da cidade, como o uso de máscaras por clientes e lojistas, aferição de temperatura, tapetes sanitários, totens de álcool em gel 70% e marcações de distanciamento nos pisos. Cinemas seguem fechados em todos os grandes shoppings da cidade e praças de alimentação funcionam somente em sistemas de entrega, drive-thru e delivery.



“Eu vim logo conferir a reabertura do shopping. Dá uma tristeza ver essas mesas sem cadeiras. Mas aos poucos tudo vai voltando ao normal não é? Eu sempre costumo vir almoçar aqui no Plaza e vim matar a saudade com o meu irmão. Nem deveria estar aqui”, disse risonha, após lavar as mãos, dona Maria Alice, de 65 anos, mora no Largo da Batalha e é atendente em uma doceria em Icaraí e moradora do bairro do Largo da Batalha.



Animados, lojistas fazem promoções incluindo itens de higienização e precisam ficar atentos ao fluxo de clientes em suas lojas para evitar aglomerações.



“Aqui vamos reforçar o sistema de drive-thru, reservamos o atendimento para no máximo oito pessoas por vez e temos uma promoção onde os nossos clientes ganham uma garrafinha de álcool em gel para higienização a cada R$ 100 em compras. Esperamos que o movimento volte logo com segurança tanto para nós quanto para os nossos clientes”, disse Tabatha Groes, 27 anos, assistente administrativa em uma perfumaria no Plaza.



O principal shopping da cidade escolheu optar pela tecnologia de aferição de temperatura corporal com câmeras com sensor infravermelho importadas. Um display na entrada media a ocupação do shopping em tempo real. Bancos e sofás foram retirados dos corredores, bebedouros desativados, pias com água e sabão foram instaladas na praça de alimentação e ainda dentro das medidas preventivas, segundo a administração do estabelecimento, os espaços do shopping passam por higienização com substância a base de ozônio e aplicação de quaternário de amônio a cada 72 horas.

Ainda segundo os responsáveis pelo local, corrimãos e maçanetas seguem com reforço na limpeza, ar condicionados com filtros biológicos e pastilhas antibactericidas nos condicionadores de ar. Cancelas de estacionamento foram automatizadas para evitar acionamento de botão e espaços kids seguem fechados.



“Nós estamos com cerca de 95% das nossas lojas abertas. Iremos continuar com o sistema de compras via drive-thru e as pessoas também podem acessar o shopping virtualmente através do nosso aplicativo. Ninguém precisa correr, o Plaza sempre estará aqui. Temos como propósito reabrir com um Plaza extremamente seguro e sem aglomeração. Estamos atentos às orientações do poder público sobre as medidas preventivas à Covid-19 e adotamos todas com muito rigor”, declara Rafael Montenegro, superintendente do Plaza Shopping Niterói.



Pertinho dali, ainda no Centro, antes mesmo da sua abertura, pessoas esperavam pela volta do funcionamento do tradicional shopping Bay Market enquanto eram orientadas por dez funcionários responsáveis pela aferição de temperatura e orientação quanto ao uso do totem de álcool 70% em gel e dos tapetes sanitários.



Segundo a administração do shopping, dentre as medidas de prevenção adotadas pelo Bay Market estão também o uso obrigatório de máscara, informativos de prevenção, a realização antes da sua abertura da limpeza dos banheiros com hidro jato de “peroxy 4D” bem como a limpeza dos mobiliários e equipamentos dos banheiros. Ainda de acordo com as informações divulgadas pelo estabelecimento, está a disponibilização de “dispensers” de álcool gel nos pontos de maior contato além do reforço da limpeza e desinfecção de equipamentos (como ar condicionado) e corrimãos. Está proibida a permanência e o consumo de produtos no interior do shopping e as portas seguem com abertura automática. Também estão suspensas temporariamente atividades promocionais e eventos e atividades no espaço de entretenimento. O Bay Market terá o horário diferenciado aos domingos sendo das 14h às 20h.

Do outro lado da cidade, o Itaipu Multicenter, na Região Oceânica, também seguiu o calendário de liberação gradual de abertura dos shoppings. Através de suas mídias sociais foram divulgadas as medidas sanitárias adotadas pelo estabelecimento como o uso de máscaras, desinfecção de áreas internas e externas e de pontos de contato, retirada automática de tickets de estacionamento, aferição de temperatura, tapetes sanitários, pontos com disponibilização de álcool em gel e sinalização de distanciamento em escadas rolantes e pisos.

A assessoria do Niterói shopping foi procurada por nossa equipe, porém nós não obtivemos retorno. Após o meio dia o shopping permanecia com as suas portas parcialmente abertas.

