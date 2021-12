Shoppings investem em cores, luzes e diversão na semana do Natal

Os shoppings de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí estão aproveitando a boa onda de vendas e intensificaram a decoração e eventos de Natal.

No Plaza Shopping, além da decoração, a volta de Papai Noel faz a diferença. Vacinado contra a Covid-19 e gripe influenza, o bom velhinho esteve ausente ano passado por causa da pandemia. Nesta semana de Natal ele recebe o público das 13h às 22h, até sexta-feira.

O tema deste ano da festa é “A Fábrica de Brinquedos do Papai Noel”. No primeiro piso, brincadeiras interativas como o jogo da memória digital e um escorrega – ambos gigantes.

“Tivemos um Natal atípico no ano passado, com Papai Noel virtual e regras de distanciamento, muito mais frio. Agora, ainda tomando os cuidados necessários, vamos comemorar o Natal com o destaque que ele merece e brindar com as famílias os 35 anos do shopping”, deseja Aline Piubel, Gerente de Marketing.

Horário de funcionamento especial

O Plaza funcionará em horário especial no Natal e no Ano Novo. Nos dias de 16 a 23 de dezembro, lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer funcionam das 10h às 23h; dia 24, das 10h às 16h; dia 25, lojas e quiosques fechados. A abertura é facultativa para alimentação e lazer das 12h às 21h; de 26 a 30 de dezembro, o shopping funciona em horário normal; dia 31, lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer funcionam das 10h às 16h; dia 1º de janeiro, lojas e quiosques fechados. A abertura é facultativa para alimentação e lazer, das 12h às 21h.

No Bay Market, Natal tropical

O Shopping Bay Market, lançou uma promoção para esse fim de ano. A partir de R$ 200 em compras nas lojas participantes do Shopping, o cliente ganha uma ecobag personalizada.

O Bay está em clima tropical já que o shopping não fica no polo norte. Por exemplo, Papai Noel está em um cenário que simula uma praia, usando pés de pato e boia.

É possível tirar foto com ele até o dia 27/12, não perca essa chance.

Partage Shopping São Gonçalo: Natal 2021

O Partage Shopping São Gonçalo caprichou na decoração tradicional com árvores que lembram a Lapônia. Uma das promoções sorteia panetones, que segundo o superintendente, Marcelo Nascimento, “são tradicionais nas mesas de todas as famílias no mundo inteiro. O panetone é um forte símbolo do Natal”.

São Gonçalo Shopping

O São Gonçalo Shopping preparou diversas surpresas para encantar toda a família, com a presença dos personagens do Diário de Mika e Docelitos de Natal distribuindo balões, trufas e muitos sorrisos no mall, a partir das 10h.

A celebração deste ano terá como ponto alto o retorno de Papai Noel! Respeitando os protocolos de segurança, o bom velhinho estará pronto para matar a saudade e tirar muitas fotos, ainda que mantendo algum distanciamento.

Noel recebe a criançada no seu tradicional trono em um espaço especial no L1. O preço das fotos impressas está salgado. Custa a partir de R$15.

A árvore de Natal, com seis metros de altura, ilumina a área de eventos da praça de alimentação. Bolas, caixas de presentes, bonecos animatrônicos, além de elementos no formato de deliciosos doces típicos natalinos, fazem parte da ambientação que vai espalhar toda a magia do Natal pelos corredores do mall.

“Visando a maior proteção de todos, seguiremos todos os protocolos de segurança e prevenção no mall, com o uso obrigatório de máscaras, higienização de espaços e distanciamento social”, explicou o coordenador de marketing Bruno Aguiar.

Shopping Multicenter Itaipu: Dia de Boteco e programação infantil

O projeto ‘Dia de Boteco’ do Multicenter Itaipu reúne atrações musicais e um cardápio especial. Na Praça de Alimentação os lojistas prepararam um cardápio especial, com diversas opções para agradar aos mais variados paladares.

Para as crianças também tem diversão; elas poderão tirar foto com o bom velhinho e passear no trenzinho, na Praça de Eventos do Shopping.

Papai Noel com muita magia em Itaboraí

O Papai Noel já chegou da sua viagem do Polo Norte a Itaboraí Plaza, que fica na BR-101. O bom velhinho está no cenário de Natal, na Praça de Eventos C, de 14h às 20h, sempre de quinta a domingo, nesse mesmo horário.

Promoções, música, atrações infantis estão entre os eventos de Natal.

Zumba no Natal de Maricá

O shopping Boulevard Maricá, investiu em uma decoração tradicional de Natal, com muito verde, luzes e bonecos.

Lançou uma campanha chamada Dezembro Solidário com aulas especiais. Para participar basta doar um quilo de comida não perecível.

Papai Noel também é solidário e tira fotos de graça.

Isis Chaby*

* Isis Chaby é estagiária com supervisão de Luiz Antonio Mello.