Shoppings de Niterói reabrem hoje

Os shoppings de Niterói reabrem nesta quarta-feira, dia 1º, conforme decreto publicado na edição de hoje do Diário Oficial (LEIA AQUI). O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, também vai permitir a reabertura dos centros comerciais da cidade. A abertura será gradual e os estabelecimentos funcionarão entre 12h e 20h. Porém, somente 50% da capacidade poderá ser ocupada. Entre as medidas de precaução estão a medição de temperatura de cada cliente, tapetes sanitários nas entradas e totens com álcool em gel. As lojas podem ter, no máximo, 50% de ocupação em seu interior.

As praças de alimentação poderão abrir apenas para delivery. Agentes de desaglomeração deverão bcontrolar aglomerações, caso aconteçam.

“Além de ter implementado, no dia 21 de maio, um Plano de Transição Gradual para um Novo Normal com base na ciência e na observação das melhores experiências internacionais, Niterói adotou as medidas certas, no momento certo, para salvar centenas de vidas. Conseguimos achatar a curva de transmissão do vírus, construímos uma retaguarda hospitalar que nenhuma outra cidade do Brasil conseguiu fazer, todos com recursos próprios. E mesmo com a retomada das atividades, o número de casos vêm diminuindo, graças à compreensão da população sobre os novos hábitos que são necessários e também às empresas, que estão seguindo os protocolos”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Rodrigo Oliveira, secretário de Saúde, ressalta que a taxa de ocupação dos 292 leitos públicos da cidade exclusivos para Covid-19 está em 30%.

“Completamos, nesta semana, 30 mil testes realizados no território de Niterói. Isso nos coloca entre as cidades que mais testam para cada mil habitantes do Brasil. Além disso, temos um percentual de testagem semelhante ao de países que tiveram os melhores resultados no combate ao coronavírus, como a Alemanha e a Coreia do Sul. Niterói fez um processo impressionante de ampliação da retaguarda hospitalar. Chegamos a 262 leitos públicos exclusivos para Covid-19 e temos hoje uma taxa de ocupação total em torno de 30%”, afirmou o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira.

Bares e restaurantes seguem fechados – Vale ressaltar que bares e restaurantes continuam fechados, só podendo operar com o sistema delivery. Escolas, universidades, academias de ginástica, cinemas e teatros também permanecem fechados. Os vendedores ambulantes regularizados que atuam no município ainda não têm permissão para voltar a trabalhar nas ruas. Todas essas atividades só devem ter autorização para funcionar quando a cidade atingir o estágio Amarelo 1.

Na live da última segunda, o prefeito Rodrigo Neves destacou que Niterói tem hoje a menor taxa de letalidade da Região Metropolitana, comparada com outras cidades que chegam a 20% de óbitos relacionados aos casos confirmados. Segundo o prefeito, esse número se dá à medida que a cidade vem apostando, desde o início da pandemia, no mês de março, no isolamento social rígido no tempo certo, no monitoramento dos casos confirmados com a testagem massiva e no acompanhamento dos casos em isolamento social pela Fundação Municipal de Saúde.

“Niterói tem hoje a menor taxa de letalidade por coronavírus na Região Metropolitana. Enquanto algumas cidades vão de 10% a 20%, Niterói atingiu 4%. Esse índice é similar aos países com melhor resultado no mundo e isso é consequência da atitude como cidadão, como ser humano. A gente precisa retomar algum nível de atividade. Não é possível em uma sociedade democrática manter o confinamento por mais de 100, 150 dias. O objetivo do isolamento social, principalmente aquele mais rígido que fizemos nos primeiros 60 dias dessa tragédia da pandemia era para achatar a curva de contaminação, achatar a curva de óbitos e, sobretudo, preparar nossa retaguarda hospitalar para atender com qualidade a todos que ficarem doentes. Fizemos o que parecia ser impossível, salvamos centenas de vidas. Teremos que conviver por meses ainda com essa realidade. Até que tenhamos vacina para imunizar os seres humanos, teremos que ter disciplina nos cuidados e nas medidas sanitárias”, reforçou Rodrigo Neves.