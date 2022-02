Shopping Pátio Alcântara registra acidente em escada rolante

Clientes do Shopping Pátio Alcântara levaram um grande susto com o mal funcionamento de uma escada rolante, nesta segunda-feira (7) e uma pessoa teve que receber atendimento médico. O vídeo mostra um grupo de pessoas assustadas após a confusão na escada rolante. O equipamento foi interditado e a assessoria de comunicação do centro comercial informou que as equipes de operações do shopping foram imediatamente acionadas e a situação foi controlada. A assessoria informou ainda que um cliente recebeu primeiro o atendimento e foi encaminhado a uma unidade médica.

