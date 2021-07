Shopping em São Gonçalo promove feira de adoção de animais

Vai acontecer no domingo (11) das 11h às 16h a 6ª edição da feira de adoção de animais no Partage Shopping São Gonçalo. Durante o evento, cães e gatos resgatados pela ONG Leve Um Anjo Para Casa têm a oportunidade de ganhar um novo lar. Além da ONG, o Detran-RJ e a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e abastecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro também são parceiros na realização da Feira de Adoção. Quem se interessar em levar um dos animaizinhos para a casa, deve comparecer ao evento com seus documentos de identificação com foto e comprovante de residência.

“Essa é a 6ª vez que apoiamos a Leve um Anjo para a Casa, acreditamos na seriedade do trabalho dessa organização, e afinal, encontrar um novo lar para os pets, tem tudo a ver com a experiência Partage Shopping São Gonçalo, esperamos a família completa por aqui”, destaca Marcelo Nascimento, superintendente do Partage Shopping São Gonçalo.

De acordo com o Secretário Estadual de agricultura, Marcelo Queiroz, fazer parte dessa parceria em prol dos animais, é um prazer.

“A Secretaria de Estado de Agricultura, através da RJPET, objetiva apoiar todos os eventos que tenham essa finalidade. As parcerias com protetores, ONGs e instituições para campanhas de adoção e conscientização já são uma realidade e serão cada vez mais fortalecidas”, afirmou o secretário.

Os animais cuidados pela ONG Leve Um Anjo Para Casa são resgatados, cuidados e vacinados. Os voluntários estarão no local para dar dicas de adoção responsável.