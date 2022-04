Shopping de São Gonçalo informa não ter expulsado jovens travestis

Nesta terça-feira (12) faz uma semana desde que o vídeo de duas jovens travestis viralizou na internet, quando foram abordadas no banheiro feminino, pela equipe de segurança do Shopping de São Gonçalo.

Durante as filmagens e em entrevista A TRIBUNA, as jovens gonçalenses contam que foram expulsas do local. No entanto, em nota pela manhã de hoje (12), a assessoria de imprensa do Shopping de São Gonçalo informou que as meninas não foram expulsas do local.

