SG: Vista Alegre recebe intervenções às margens da RJ-104

A Avenida Presidente Roosevelt, na altura do bairro Vista Alegre, está passando por intervenções que vão trazer melhorias para os pedestres e motoristas que utilizam diariamente a via. O prefeito Capitão Nelson esteve no local na manhã desta segunda-feira (23) acompanhando as obras. Além das intervenções às margens da RJ-104, Visa Alegre está recebendo um pacote de drenagem e pavimentação em mais de 90 ruas. Uma delas é a Rua Nápoles, que já começou a receber o asfalto.



Na altura do número 326, na pista sentido Santa Luzia, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano estão construindo calçada e será feito um ponto de ônibus.



Fotos: Renan Otto





“A população precisa de condições mínimas. Aqui eles esperam o ônibus no meio da pista, como acontecia do outro lado da estrada. Nós fizemos a calçada, com acessibilidade e colocamos o ponto de ônibus. Aqui será feito o mesmo”, disse o prefeito.



Mais à frente, na altura do número 40, além da calçada, as equipes estão realizando melhorias em uma rotatória.



Do outro lado da estrada, sentido bairro Jardim Bom Retiro, as equipes iniciaram nesta segunda-feira (23) a instalação de galerias que vão ajudar no escoamento da água da chuva na estrada.

“Isso vai ser ótimo porque aqui cria muito bolsão d’água quando chove e muito carro derrapa na pista. Causa acidente. Eu já cheguei de manhã para trabalhar e um carro tinha invadido a frente da minha loja de madrugada”, disse o dono de uma loja de autopeças, Eduardo Mendes, de 46 anos.