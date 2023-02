SG: Obras no Colubandê estão quase prontas

As obras de macrodrenagem e urbanização na região do Colubandê, em São Gonçalo, estão quase prontas. A Avenida José Mendonça de Campos já teve toda a drenagem finalizada e está na reta final da pavimentação. O prefeito Capitão Nelson esteve, na manhã desta quinta-feira (2), acompanhando o trabalho da equipe de Desenvolvimento Urbano. A Secretaria Municipal de Transportes, junto com a Guarda Municipal, auxiliou no trânsito, já que a via está operando em uma pista em sentido único.







O prefeito destacou as intervenções e a expectativa de ver tudo pronto. “A população espera por essa obra há muitos anos. Muitas casas e comércios aqui alagam e as pessoas não aguentam mais. A região vai receber uma enorme valorização. É uma satisfação poder proporcionar isso ao povo gonçalense”, disse Capitão Nelson.



Os comerciantes afirmam estar vivendo dias de alegria e esperança. “Nunca fizeram nada disso. Isso aqui alaga há anos, porque só desentopem bueiro. Isso é importante também, mas não era a raiz do problema. Com essa obra enorme, muitos comerciantes estão esperançosos de ficarem livres das enchentes. Sem falar que a rua principal virou um tapete, uma beleza esse asfalto novinho. Está muito lindo”, disse Renan Miguel, de 36 anos, que trabalha em uma loja de automóveis na região.



Fotos: Renan Otto





As intervenções, iniciadas em março do ano passado, vão conter o problema crônico de alagamento que o bairro enfrenta há décadas. Uma nova fresagem está sendo realizada na via principal, entre a altura da Rua Álvaro Leitão até a praça do Colubandê.