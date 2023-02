SG investe em Central de Segurança para grandes eventos

A Prefeitura de São Gonçalo conta com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), um “guardião” para reforçar a segurança em grandes eventos pela cidade. Todos os grandes eventos que são realizados em parceria com o município agora contam com vigilância em tempo real.

O trailer da Central de Segurança foi montado especialmente para monitorar e dar suporte à segurança. Atualmente, o evento Sesc Verão conta com o auxílio do ‘guardião’



“ Investimento na tecnologia em favor da segurança é uma das determinações do prefeito Capitão Nelson para que possamos trabalhar em conjunto com todos os parceiros que realizam eventos na Arena São Gonçalo. O objetivo é que , em breve, o município também seja um colaborador direto das forças de segurança do Estado com o cercamento eletrônico realizado em todo o município”, disse o secretário de Transportes, Fábio Lemos.



Para realizar o monitoramento da Arena São Gonçalo, 14 câmeras estão em funcionamento, cada uma delas localizada em ponto estratégico. Uma visão panorâmica e precisa de toda a movimentação no local , feita em 360 graus, é proporcionada por uma câmera do tipo speed dome, posicionada junto ao Guardião da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG). Todas as imagens captadas pelas câmeras são gravadas.



Fotos: Renan Otto



Em caso de algum delito ser flagrado pelas câmeras, a Prefeitura aciona imediatamente a segurança contratada para atuar no evento ou mesmo a Polícia Militar, para que possam tomar as medidas cabíveis.

No horário dos shows, onde a movimentação é maior e o local recebe mais público, a câmera speed dome é mais exigida, para que qualquer tipo de delito que venha ser flagrado no local seja prontamente notificado.



A Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) é um moderno sistema de videomonitoramento, que fica baseado na Secretaria de Ordem Pública, no bairro Estrela do Norte.Seu sistema, que está em fase final de implementação, vai permitir a identificação de placas de veículos, reconhecimento facial e armas de fogo.

Ao todo, serão utilizados no monitoramento, 310 câmeras de última geração, sendo 200 câmeras panorâmicas, 60 para identificação de placas de veículos, 30 do tipo speed dome – dispositivo para monitoramento a grandes distâncias – , e 20 para identificação facial. As câmeras estão sendo implantadas em pontos estratégicos da cidade para auxiliar nas ações de segurança no município.