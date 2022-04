SG e Niterói aparecem em ranking de maus tratos a animais

As cidades de São Gonçalo e Niterói figuram as primeiras posições de um triste ranking: o de maus tratos a animais. O levantamento, que leva em conta o ano de 2022, foi divulgado pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia. Neste mês, foi lançada uma campanha de conscientização para prevenir a crueldade animal.

No mês instituído como Abril Laranja, o programa Linha Verde, do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, reforça a importância da prevenção contra a crueldade animal. A campanha foi criada em 2006 pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra Animais (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, em inglês).

Os números contra esse tipo de violência ainda assustam. Desde o início deste ano, o programa Linha Verde já cadastrou mais de 5.333 denúncias sobre crimes ambientais em todo o estado do RJ e, deste montante, mais da metade, ou seja, 3.387 é referente ao crime de maus tratos contra animais.

Neste mês, foi lançada uma campanha de conscientização para prevenir a crueldade animal – Foto: Divulgação

Os recordistas em cadastro desse tipo de denúncia são: Rio de Janeiro (1843), Nova Iguaçu (253), São Gonçalo (243), Niterói (152), Duque de Caxias (151), Belford Roxo (99), São João de Meriti (97), Itaguaí (40), Itaboraí (37) e Magé (37) e Angra dos Reis (35).

Como comparação, no primeiro trimestre de 2019, o Linha Verde cadastrou 1.773 informações sobre maus tratos, passando para 2.176 no mesmo período em 2020 e 1.967 no ano passado. É importante ressaltar que no Brasil, maltratar um animal é crime previsto em lei

A população de todo o Estado do Rio pode denunciar esse e outros crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia, através dos telefones (21) 2253 1177 e 0300 253 1177 (interior – custo de ligação local), pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela página do Linha Verde no Facebook (www.facebook.com/linhaverdedd). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.