SG: ‘Bicho feroz’ tira onda armado, mas ‘muda de voz’ na delegacia

Moradores da Rua Capitão Antônio Martins, no bairro de Alcântara, em São Gonçalo, viveram momentos de medo e intimidação, na noite dessa terça-feira (16). Um homem, supostamente armado, estava passando pela rua ameaçando pedestres. Ele acabou contido por policiais militares.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), uma equipe, que estava em deslocamento para o término do serviço, foi abordada por populares que fizeram a denúncia sobre a ação do homem, A viatura seguiu para o endereço indicado e conseguiu abordar o suspeito.

O homem foi identificado, tem 59 anos de idade e não possui passagens pela polícia. Durante a revista, os agentes descobriram que a suposta arma usada por ele na verdade era um simulacro. Além disso, um aparelho de rádio transmissor foi encontrado com o homem.

Policiais conduziram o homem à 74ª DP (Alcântara). A distrital fez o registro da ocorrência. O rádio e a arma de brinquedo foram recolhidos e apreendidos pela Polícia Civil. O “bicho feroz” foi ouvido e liberado em seguida, mas sem sua “arma”.