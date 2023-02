SFF fará palestra sobre acessibilidade à arte

A Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC) entrou no foco da Sociedade Fluminense de Fotografia (SFF).

No próximo dia 07, membros da SFF farão uma apresentação sobre acessibilidade nas artes visuais para os pacientes da instituição.

A ação será interativa e terá como objetivo despertar o uso dos sentidos na construção de imagens a partir da câmera do telefone celular. O evento acontece na sede da AFAC, no Fonseca.



A iniciativa faz parte de um ciclo de palestras do projeto Mostra Fluminense de Fotografia da SFF, aprovado pelo edital Retomada Cultural RJ 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do programa Pacto Cultural RJ de Fomento à Arte.

A coordenadora técnica da AFAC, Joana Merat, acredita que práticas como essas auxiliam na inclusão e podem despertar o interesse do paciente pela própria fotografia.

“Qualquer projeto que visa a inclusão é sempre importante. Fora isso, é um processo da AFAC incentivar esse tipo de ação que pode até fomentar em alguns dos nossos usuários um interesse real pela arte de fotografar. De querer aprender e, quem sabe, fazer um curso mais aprofundado com o tempo”, disse Joana, que participará da dinâmica com o grupo.

Professora da SFF, Shay Lima será a responsável pela palestra. Ela é formada pelo Senac São Paulo, com especialização no ensino de fotografia para deficientes visuais, e fez residência na École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, na França. Um dos temas que será abordado, inclusive, será a desconstrução da narrativa de que a arte visual se realiza apenas a partir da visão. Os pacientes terão uma experiência única.

“A palestra é uma forma de norteá-los, mostrando que são capazes de passar para uma imagem digital a percepção do mundo deles. E tudo isso através dos sentidos. As imagens também podem ser criadas com os sentimentos, com o cheiro, uma fala, com o gosto de algo, o sentir de uma textura, enfim. A construção da imagem será de forma coletiva”, antecipa.