Sexta-feira pré-carnaval começa com trânsito livre nas estradas

A manhã desta sexta-feira pré-carnaval começou com trânsito bom em Niterói e São Gonçalo, na saída para as cidades da Região dos Lagos e Norte do Rio de Janeiro. O trecho Niterói-Manilha da Rodovia BR-101 apresentava fluxo tranquilo, por volta das 9h30min.

O deslocamento entre Niterói e Cabo Frio, um dos principais destinos da Região dos Lagos, estava sendo feito em 2 horas e 7 minutos, pela BR-101 e RJ-124 (ViaLagos). A Arteris Fluminense, concessionária que administra a BR-101, prevê fluxo de até 6 milhões de veículos durante o período carnavalesco.

A maior concentração de veículos está prevista para o trecho de 60 milhas entre as cidades de Niterói e Rio Bonito. Antes de seguir viagem, os motoristas devem verificar as condições de seus veículos e programar seu deslocamento pela BR-101. O aumento no fluxo da rodovia deve ocorrer a partir das 14h desta sexta-feira.