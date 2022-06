Sexta-feira nublada e chuvosa em Niterói

Quem estava esperando o final de semana para curtir a praia vai ter que mudar de programação. A sexta-feira (10) começou nublada e com chuva, com mínima e máxima de 21ºC e 25ºC respectivamente. O tempo vai continuar assim no sábado e domingo.

No sábado (11) a mínima abaixa ainda mais e chega aos 18ºC e a máxima fica em 20ºC com 90% de chance de chover durante todo o dia.

E no domingo (12) a previsão aponta mais frio com mínima alcançando os 17ºC e a máxima os 20ºC, com tempo carregado e com muitas nuvens.