Sexta-feira de tempo nublado e com chuva

A sexta-feira (03) amanheceu com tempo fechado em Niterói e o frio deve durar até o final de semana. Apesar do céu nuclado e carregado de nuves, a temperatura mínima fica em 19ºC e a máxima em 23ºC. O início da tarde será de chuva e os ventos devem atingir a velocidade de 13km/h.

O sábado (04) também será de chuva durante todo o dia, com mínima de 19ºC e máxima de 21ºC. Já no domingo (05) será sem chuva e máxima chega aos 23ºC e a mínima cai para 18°C.

De acordo com o ClimaTempo uma frente fria avança pela costa do Sudeste e a passagem desta frente fria intensifica o vento marítimo que espalha mais umidade pelo leste da Região Sudeste e da Região Sul. Áreas de instabilidade avançam do mar e levam mais nuvens carregadas para a costa leste do Nordeste. A Zona de Convergência Intertropical espalha nuvens carregadas sobre parte do Norte do Brasil.