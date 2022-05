Sexta-feira de sol e sem possibilidade de chuva

A sexta-feira (27) amanheceu fria em Niterói. Apesar do céu claro e poucas nuvens, a temperatura mínima chega aos 17ºC e a máxima prometida é de 28ºC ao longo do dia. A previsão do tempo descarta possibilidade de chuva.

O final de semana será mais quente com máxima de 29ºC no sábado (28) e mínima de 18ºC. O dia deve amanhecer com névoa, e a umidade relativa do ar vai girar entre 39% e 60%.

No domingo o dia será mais quente com máxima de 31ºC e sol o dia todo com céu limpo. A chuva deve aparecer somente na segunda-feira (30), e segundo o portal ClimaTempo, no período da noite (com 60% de possibilidade de pancada de chuva).