Sexta-feira com céu claro, mas vem frente fria aí

O fim da semana será marcado por tempo firme no estado e bastante sol.

Na sexta e no sábado, muito calor, com máxima em torno de 35°C na capital fluminense.

Segundo o Climatempo, com a aproximação de uma frente fria, os ventos se intensificam já durante o sábado (10) e pancadas de chuva estão previstas entre a noite de sábado e a madrugada de domingo no extremo sul do estado.

A tendência já é de um domingo com mais nebulosidade, chuva e sensação de frio no estado do Rio de Janeiro, com máxima que não passa dos 22 °C.

A temperatura mínima, neste dia, será registrada à noite. A próxima semana ainda começa com bastante umidade e temperaturas amenas.