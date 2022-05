Sexta-feira com algumas nuvens e chuva passageira em Niterói

Para esta sexta-feira (20), Niterói terá previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira, que deve começar já nas primeiras horas do dia e se estender até o fim da tarde. A noite o tempo deve ficar firme. As temperaturas devem continuar baixas, a mínima deve ficar em torno dos 16° C e a máxima não deve passar dos 20ºC. De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, os ventos estarão moderados a fortes, podendo ocorrer rajadas muito fortes no período da madrugada.

Na tarde desta quinta-feira (19) Niterói atingiu 9°C. A temperatura foi registrada pelo termômetro da orla de São Francisco. A Defesa Civil da cidade informou que uma frente fria que está sobre o Estado do Rio de Janeiro trazendo uma massa de ar frio intensa, deve perdurar até o próximo sábado (21). O órgão também alerta para o aviso de ressaca até às 21h desta sexta-feira.