Sexta-feira 13 abafada e com chuva em Niterói

O tempo continua instável em Niterói. De acordo com a Defesa Civil de Niterói, nesta sexta-feira (13), devido ao calor e alta umidade na atmosfera há previsão de pancadas de chuvas isoladas no período da tarde e de chuva fraca a moderada isolada no período da noite.

Os ventos vão estar entre fracos a moderados e as temperaturas sobem pouco. As temperaturas variam entre 22 °C e 32 °C.

Amanhã (14), segundo o Climatempo, o sol aparece, mas as nuvens aumentam de manhã. A partir da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva. A máxima chega 33 °C e a mínima 22 °C.

No domingo (15), Niterói também começa o dia com sol com pancadas de chuva à tarde. Já à noite, céu estrelado. A máxima pode chegar a 34 °C e a mínima ficará em 26 °C.