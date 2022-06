Sexo em viatura da polícia acaba mal

A corregedoria da Polícia Civil do estado do Rio instaurou procedimento para apurar as imagens de um vídeo que supostamente mostra duas pessoas fazendo sexo, dentro de uma viatura da corporação. As cenas, que foram gravadas durante o dia, circulam nas redes sociais.

O veículo pertence a 51ª DP (Paracambi). Na imagem é possível ver a movimentação no banco traseiro da viatura que tem a placa LMYOB97. No final do vídeo, o homem filmado vai para frente do carro e sai dirigindo.