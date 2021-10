Setrans determina retorno de operação da linha Charitas-Praça XV das barcas

A operação da linha Charitas do sistema aquaviário será retomada, gradualmente, a partir de dezembro, conforme determina a Resolução 1.462, publicada pela Secretaria de Estado de Transportes no Diário Oficial desta quarta-feira (20). A medida visa regulamentar o Decreto nº 47.801, divulgado pelo Governo do Estado.

Inicialmente, o intervalo entre as viagens será de uma hora, com início das operações às 6h15min (Charitas-Praça XV) e às 6h45min (Praça XV-Charitas). A grade operacional pré-pandemia, com intervalos de 20 minutos, voltará a ser praticada somente no dia 10 de janeiro de 2022.

Linha Arariboia – Praça XV

Já a grade de horários pré-pandemia da linha Arariboia – Praça XV será retomada em 30 dias. Hoje, a linha opera com intervalos de até 30 minutos nos horários de pico (05h30min às 9h e 16h às 18h) nos dias úteis e de uma hora nos horários de menor movimento dos dias úteis e aos sábados, domingos e feriados. Ainda de acordo com a publicação, as linhas Praça XV – Paquetá e Praça XV – Cocotá permanecem com a grade determinada por decisão judicial.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, comemorou a publicação da resolução nas redes sociais. “Como adiantei aqui, o Governo do Estado publicou hoje no Diário Oficial a retomada da linha de catamarãs Charitas – Praça XV, após meses de muita negociação por parte da NiteroiPref com a Secretaria Estadual de Transporte”, publicou Axel.

O comentário do prefeito se refere a uma publicação realizada no último dia 5, quando então informou sobre um acordo que teria sido negociado entre a prefeitura de Niterói e o Governo do Estado para garantir o retorno da grade de horário “pré-pandemia” de operação da linha Arariboia – Praça XV das barcas, bem como do retorno das operações dos catamarãs de Charitas, o que foi oficializado hoje (20), com a publicação da resolução.