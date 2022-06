Setor naval é uma das prioridades da retomada econômica em Niterói

O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou, na tarde de quarta-feira (08), o Estaleiro Mauá, um dos grandes símbolos da indústria naval na cidade, e que hoje funciona como uma base de apoio de reparos navais e serviços de offshore em apoio à bases de prospecção de petróleo. Acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, o chefe do Executivo conheceu áreas importantes do estaleiro, incluindo o setor de reparos e instalações como dique seco para realização de serviços especializados.

Axel Grael falou da importância das atividades realizadas pela empresa, instalada desde 1845 às margens da Baía de Guanabara, e destacou a importância da dragagem do Canal de São Lourenço para alavancar a retomada do setor em Niterói. Também conheceu partes importantes do estaleiro, que conta com 180 mil metros quadrados, atua na área de processamento de aço e é o maior estaleiro na região da Baía de Guanabara, sendo estrategicamente importante para a integração de módulos offshore, docagem e reparo naval, realizando ainda serviços de armazenagens geral.

“Esse é um projeto muito importante para Niterói. A atividade naval é uma atividade tradicional na cidade, que tem todo o simbolismo e o início do ciclo de industrialização do país que foi fundamental. A gente vê com muita preocupação esse processo de desindustrialização do Brasil, onde estamos perdendo muito da nossa capacidade industrial. O Rio de Janeiro deixou de ser o segundo estado do país em número de empregos na indústria”, lembrou o prefeito.

