Sete veículos são rebocados e uma pessoa detida durante fiscalização a bares em SG

A Prefeitura de São Gonçalo realizou, na noite da última da última sexta-feira (6), uma operação integrada entre secretarias em bares e restaurantes da Rua Jaime Figueiredo, no bairro Parada 40, para verificar o cumprimento das medidas restritivas contra a covid-19 , fiscalizando a lotação máxima de 50% da capacidade dos estabelecimentos, conforme decreto municipal, além de verificar as documentações que autorizam o seu funcionamento. Um homem foi detido por desacato e sete veículos foram removidos por irregularidades.

A ação foi realizada entre as secretarias de Ordem Pública, através da subsecretaria de Fiscalização de Posturas e Guarda Municipal, Secretaria de Saúde e Defesa Civil, através da Vigilância Sanitária, Secretaria de Transportes e Secretaria de Meio Ambiente. Esta última constatou que um carro de passeio estacionado em um posto de combustíveis estava com música em alto volume. O proprietário estava sendo advertido quanto à irregularidade , quando um homem que estava próximo viu a advertência feita pelos servidores e quis intervir, usando palavras de baixo calão para ofender a equipe de fiscalização. Ele foi imediatamente detido e encaminhado para a 73ª DP (Neves) para prestar depoimento e está à disposição da Justiça.

A situação legal dos estabelecimentos e o cumprimento dos protocolos contra contágio do coronavírus foram verificados na ação. As ações não verificaram apenas os estabelecimentos comerciais, mas também irregularidades nas vias. Quatro carros e três motos foram removidos por estacionamento irregular, ausência de documento de habilitação e ausência de documentação legal do veículo. As operações de fiscalização entre secretarias ocorrem desde o início do ano, para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários contra covid-19 em bares e restaurantes e também, executar ações de ordenamento urbano nas imediações dos estabelecimentos.