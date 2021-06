Sete pessoas presas com drogas em Itaipava

Policiais civis da 106ª DP (Itaipava), com apoio de policiais militares do 26º BPM, prenderam sete pessoas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, no domingo (06), em Petrópolis, Região Serrana do Rio.

Primeiramente, os agentes estiveram na comunidade da Provisória, onde flagraram quatro homens atuando na venda de entorpecentes. Com eles, foram apreendidos 51 pinos de cocaína, 51 tabletes de maconha e dois rádios comunicadores. Durante a incursão, os policiais foram recebidos a tiros por outro homem que também fazia parte do grupo, mas que conseguiu fugir.

Em outro momento, os agentes identificaram três pessoas oriundas da capital fluminense que estavam atuando na venda de drogas em comunidades do bairro Araras, em Itaipava. No momento da abordagem, eles estavam com um revólver com cinco munições intactas, 683 pinos de cocaína, 10 sacolés de skunk, 25 sacolés de haxixe e 85 garrafas de cheirinho da loló. Por conta do revólver, além dos crimes descritos anteriormente, eles também responderão por porte ilegal de arma de fogo.