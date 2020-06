Sessões do Cine Drive In Niterói do fim de semana são adiadas

A Secretaria de Cultura de Niterói e a Fundação de Arte de Niterói (FAN) informaram que as sessões de cinema programadas no Cine Drive In de Niterói, no Caminho Niemeyer, para essa sexta-feira (26), sábado (27) e domingo (28) foram adiadas, devido à previsão de chegada de uma frente fria, com fortes rajadas de ventos na cidade. Na noite passada, o telão chegou a ser rasgado, devido a forte rajada de vento.

Nessa sexta-feira, a Defesa Civil Municipal emitiu um alerta informando a possibilidade de ocorrência de fortes ventos durante o fim de semana e orientou a suspensão do funcionamento do Drive In. As sessões adiadas serão realizadas no próximo fim de semana, e as entradas valem automaticamente para sexta (03 de julho), sábado (04) e domingo (05). Os filmes e os horários também serão mantidos. Quem desejar o ressarcimento do valor doado para assistir aos filmes deverá solicitar a devolução por meio do canal ajuda@byinti.com

No Rio, já é o terceiro empreendimento do gênero que surge durante a pandemia. O cinema drive-in vem se mostrando uma opção viável para a indústria do entretenimento, em meio às medidas de isolamento. Em Niterói o espaço tem capacidade para receber até 110 carros simultaneamente. Todo o valor arrecadado com os ingressos será revertido para ações sociais.