Sessão solene da Alerj inaugura trabalhos de 2023

A Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) realizou, na última terça-feira (7), a sessão de abertura da 13ª Legislatura. Comandada pelo presidente da Casa, deputado Rodrigo Bacellar (PL) – eleito no último dia 2 -, ela contou, no plenário, com a presença do vice-governador Thiago Pampolha; do presidente do Tribunal de Justiça (TJRJ), desembargador Ricardo Cardozo; e do procurador-geral de Justiça do Ministério Público (MPRJ), Luciano Mattos.



Bacellar destacou que a sessão que inaugurou os trabalhos no ano “foi muito bem representada”, com os chefes de Poderes do estado:



“Temos que zelar sempre pela harmonia, independência e respeito entre eles. Nós começamos de uma forma muito positiva, com aquilo que a Casa pede: debate no campo da troca de ideias. Temos divergências, mas sempre respeitando uns aos outros”.

Thiago Pampolha foi deputado estadual por três mandatos consecutivos. Representando o governador Cláudio Castro, o vice apresentou o plano de governo para este ano e ressaltou avanços promovidos pela gestão atual, na economia fluminense. De acordo com Pampolha, o Rio encerrou 2022 com mais de 194 mil empregos criados. O novo momento econômico, vivido pelo Estado do Rio, na avaliação dele, reflete as medidas implementadas através do diálogo entre os Poderes:

“Esta Casa cooperou para a reconstrução do Estado do Rio, travando debates e aprovando medidas necessárias, muitas vezes, cruciais; a exemplo do Regime de Recuperação Fiscal”.

Ocupando também o cargo de secretário de estado de Meio Ambiente, Pampolha destacou o aporte de R$ 6 bilhões, advindos da outorga da Cedae para a despoluição da Baía de Guanabara, do Rio Guandu e do Complexo Lagunar de Jacarepaguá; a criação do maior programa de educação ambiental do país, o Ambiente Jovem; e o decreto que regulamenta o sistema de Logística Reversa do estado.

Diálogo e interlocução

A harmonia entre os poderes, sempre prezando pela independência entre eles, também foi um destaque na fala do presidente recém-empossado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Cardozo, que disse ter um carinho pessoal e institucional pelo Parlamento:

“Nós não fazemos favor em trabalhar. Nós ganhamos para servir ao povo, à sociedade, centro das nossas atribuições”.

Procurador-geral de Justiça do MP-RJ, Luciano Mattos reafirmou seu compromisso em estreitar as relações entre o Ministério Público e o Parlamento:

“Esta Casa é extremamente relevante para a sociedade. Tenho certeza de que continuaremos com esse importante diálogo”.