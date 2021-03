Acusações e troca de ofensas marcam Sessão da Câmara de Niterói

A sessão da Câmara de Vereadores terminou em bate boca e ânimos exaltados na noite desta quinta-feira (25). Em pauta, estava o Projeto de Lei que incluía as atividades de educação física como essenciais em momentos de medidas restritivas no período de pandemia. Entretanto, uma discussão entre a vereadora Benny Briolly (PSOL), e o vereador Douglas Gomes (PTC), fez com que o texto fosse votado e aprovado às pressas, com o veloz encerramento do expediente, para acalmar os ânimos dos parlamentares.

No momento em que a matéria estava sendo colocada em discussão, Briolly pediu a palavra e aproveitou seu tempo de fala para denunciar uma postagem feita pelo vereador Douglas nas redes sociais, que ela considerou ofensiva e criminosa por questionar sua origem na favela. O texto, atribuído ao vereador, lido por ela em plenário, era uma autoafirmação de que “ele tinha mais de favela que ela de silicone”.

A vereadora ainda disse ao colega que sua liberdade parlamentar não poderia se confundir com legitimidade para o cometimento de crimes de discriminação de orientação sexual. Prosseguindo em seu pronunciamento, a vereadora alegou que Douglas não poderia ocupar uma cadeira na Comissão de Direitos Humanos, em razão dele usar suas redes sociais para engrandecer o general Brilhante Ustra, que, em visão, seria, reconhecidamente, um torturador dos anos de chumbo da ditadura militar (1964-1985). “O que o vereador está fazendo é crime, previsto no STF. É um absurdo que esse vereador seja vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos” – bradou, chegando a se referir à Douglas Gomes como “transfóbico”, “criminoso”, e “moleque”.

“O vereador Douglas, que foi posto como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, que traz uma arma para dentro dessa Casa e faz um post falando que é contra a vacinação. Esse mesmo vereador tem um chefe de gabinete que atirou um rojão contra a companheira Walkiria”, esbravejou Benny, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara de Niterói.

Douglas Gomes reagiu duramente às declarações de Benny. “Vou responder a algumas acusações Não me chama de moleque, porque moleque é você. Não sei se tem um problema cognitivo ou não sabe ler”, afirmou em relação ao ponto de vista divergente em relação à atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) em sua participação no protesto realizado na RJ-104.

“Faz diversas acusações, filmou? Alguém fez injúria contra você lá fora? Foi na delegacia? Fez registro de ocorrência? Essa é a ilação que se faz”, afirmou Gomes antes de ser interrompido pelo presidente da Câmara, Milton Cal (PP), pedindo para pôr logo em votação a pauta, ao mesmo tem que outros vereadores pediam calma. “Me chamou de moleque, aí é complicado. Quando é contra mim, ninguém pede trato”, retrucou.

Colega de bancada de Briolly, professor Túlio gritou para Douglas: “Segura tua onda”. O vereador do PTC respondeu: “Segura tua onda nada”. Enquanto isso, outros parlamentares tentavam conter os ânimos antes que Túlio e Douglas chegassem às vias de fato. Aproveitando uma brecha na confusão, Cal encerrou a sessão.

Após o bate boca no plenário, Benny Briolly soltou uma nota dizendo que foi agredida com transfobia, racismo e quase fisicamente pelo vereador Douglas Gomes, ao qual classificou como fascista. “Foi horrível e doloroso. Chorei, senti medo, senti a dor de ser mulher negra e trans na política”, disse.