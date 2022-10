Sessão exclusiva e gratuita para crianças autistas no Cinemark

A entrada é gratuita no cinema do Plaza Shopping



Nesta quarta-feira (19), às 19h30, o Cinemark do Plaza Shopping Niterói deve receber cerca de 300 pessoas, entre crianças e familiares para uma sessão de cinema exclusiva. “As Aventuras de Tadeo 3”, será exibido gratuitamente para as crianças autistas. A ação faz parte do projeto Integra TEA (Transtorno do Espectro Autista), do Espaço Crescer, que vai oferecer diversas atividades ao longo deste mês.



Os pequenos também poderão brincar com personagens vivos e concorrer ao sorteio de brindes dos patrocinadores. “As Aventuras de Tadeo 3” é apenas uma das muitas surpresas programadas. A ação é mais uma iniciativa do projeto social “Para todas as Crianças”, iniciado há um ano pela psicóloga e empresária Wanessa Berba, especialista no acompanhamento de crianças com autismo e algum tipo de deficiência.

“Trouxemos a ideia inicial com o filme do Sonic e foi simplesmente incrível. Mais que isso, é possibilitar aos pais da criança com TEA ou algum tipo de deficiência o acesso ao cinema. Nossas ações têm viés social e vamos avançar na ideia de que o acesso é para todos, especialmente a todas as crianças”, finalizou Berba, diretora do Espaço Crescer.