Sesc Verão Macaé: banda Blackdoze é atração de sábado  

A banda Blackdoze será a atração deste sábado (1º), às 18h30, do Sesc Verão Macaé 2020. O público poderá curtir um repertório cheio de inovações, com a mistura de vários estilos que vão do rock, reggae, R&B e o funk.

Formada por quatro amigos desde 2015, o intuito é produzir um som de qualidade e personalidade musical. A programação é gratuita, em uma realização do Sesc e co-realização da Prefeitura de Macaé.

Neste fim de semana, o Sesc Verão também será marcado pelo Cine Sesc 2020 – Festival do Rio, que acontecerá de sexta-feira (31) a domingo (2), a partir das 19h30. Durante esses dias haverá, ainda, exposição Colírios da Cidade de Macaé, às 9h. No sábado, às 14h, terá Arena Radical Macaé.

O esporte terá várias opções para assistir e, ainda, praticar atividades físicas. No sábado será a vez do Torneio de Beach Soccer Masculino, das 7h30 às 18h. Serão as categorias sub 7, 9, 11 e 13 (masculino) e feminino adulto. Já a partir das 8h haverá pilates com a professora Gracy Machado, seguido de aula de zumba, às 9h, com a professora Jacqueline Óliveir.

No domingo, a animação ficará por conta da apresentação da equipe de futebol americano Macaé Oilers, às 8h. Logo depois, será a vez do Torneio de Beach Soccer Masculino, das 11h às 18h. Serão as categorias sub 7, 9, 11 e 13 (masculino) e feminino adulto. Já a partir das 14h até 18h será realizado o Torneio Interno de Taekwondo.

O Sesc Verão segue até 9 de fevereiro, na Praia dos Cavaleiros, com entretenimento para todas as idades.

Confira a programação completa:

31/1 – sexta



9h – EXPOSIÇÃO COLÍRIO DA CIDADE DE MACAÉ



14h – ARENA RADICAL – MACAÉ



19h30 – CINESESC 2020 – FESTIVAL DO RIO





1/2 – sábado

7h30 às 18h – TORNEIO DE BEACH SOCCER MASCULINO

* CATEGRORIAS SUB 7, 9, 11 e 13

* CATEGORIA FEMININO ADULTO

8h – PILATES COM A PROFESSORA GRACY MACHADO

9h – EXPOSIÇÃO COLÍRIOS DA CIDADE DE MACAÉ

9h – CLÍNICA DE ALTINHA COM PATRICINHA FUT



9h – AULA DE ZUMBA – PROFESSORA JACQUELINE ÓLIVEIR



14h – CLÍNICA DE ALTINHA COM PATRICINHA FUT



18h30 – SHOW COM A BANDA BLACKDOZE



19h30 – CINESESC 2020 – FESTIVAL DO RIO





2/2 – domingo



8h – APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMERICANO MACAÉ OILERS

9h – EXPOSIÇÃO COLÍRIOS DA CIDADE DE MACAÉ

11h ÀS 18h – TORNEIO DE BEACH SOCCER MASCULINO

* CATEGRORIAS SUB 7, 9, 11 e 13

* CATEGORIA FEMININO ADULTO

14h às 18h – TORNEIO INTERNO DE TAEKWONDO

19h30 – CINESESC 2020 – FESTIVAL DO RIO





8/2 – sábado

7h30 às 18h – TORNEIO DE BEACH SOCCER MASCULINO

* CATEGRORIAS SUB 7, 9, 11 e 13

* CATEGORIA FEMININO ADULTO

9h – EXPOSIÇÃO COLÍRIOS DA CIDADE DE MACAÉ



9h – CLÍNICA DE VOLEI DE PRAIA – JACKIE SILVA



14h – CLÍNICA DE VOLEI DE PRAIA – JACKIE SILVA



18h30 – SHOW COM RICARDO BADARÓ





9/2 – domingo

7h30 às 13h – TORNEIO DE BEACH SOCCER MASCULINO

* CATEGRORIAS SUB 7, 9, 11 e 13

* CATEGORIA FEMININO ADULTO

9h – EXPOSIÇÃO COLÍRIOS DA CIDADE DE MACAÉ



9h – CLÍNICA DE VOLEI DE PRAIA – JACKIE SILVA



14h – CLÍNICA DE VOLEI DE PRAIA – JACKIE SILVA