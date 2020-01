Sesc Verão, com esportes e shows de Fernanda Abreu e Serjão Loroza anima Niterói a partir deste final de semana

Depois de Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras, Quissamã, Macaé e Rio de Janeiro, o bairro São Francisco, em Niterói, vai receber pela primeira vez a programação do Sesc Verão a partir deste fim de semana (25) e (26) e entre os dias 1º, 2, 8, 9, 15 e 10 de fevereiro. O secretário de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, disse que há um ano luta para trazer as atividades do Sesc para à cidade e comemorou a consquista.

“Sol, mar, calor, esportes e muita animação. Essa é a pedida do final de semana na Praia de São Francisco antes do Carnaval. Vamos agitar os principais pontos turísticos e as areias com jogos, brincadeiras, oficinas e muito mais. Será um programa para toda família”, disse Gallo.

Entre várias atrações haverá: Turismo Social, passeio de bicicleta, exibição de filmes, passeio ecológico, ponto de leitura, oficina de artes para crianças, jogos educativos sobre saúde bucal, stand up paddle, slackline, oficina de peteca, futevôlei, futebolha, futmesa e totó, jiu jitsu, canoa havaiana, volleyball, high Jump, hand beach, surf virtual, além de shows como o da cantora Roberta Sá, (no sábado dia 1º), Serjão Loroza, (no dia 8), Bloco Mulheres de Chico (no dia 12) e Fernanda Abreu, (no dia 15), sempre a partir das 18h, na praia de São Francisco.

Neste sábado (25), o Sesc Verão começa às 8h, no Parque da Cidade com o turismo social. No domingo, às 8h, haverá pedal temático na praia de São Francisco. Nas quinta-feiras, nos dias 30, 6 e 13, sempre a partir das 13h, haverá exibição de filmes no Sesc Niterói. No sábado (1/02), a partir das 7h, haverá um passeio ecológico pela trilha das Andorinhas, além de uma vasta programação. No domingo (2/02), às 8h, será a vez do pedal musical no Campo de São Bento.

No sábado dia 8, às 8h, além de diversas atividades nas areias de São Francisco haverá um passeio ecológico pela trilha do Costão de Itacoatiara. No domingo (09/02), além de jogos e contação de histórias acontecerá um espetáculo de Circo do Seu Léo e show de Mágica com Richard Goulart.

No sábado (15/02), a partir das 8h, será a vez do Beach Tennis, às 9h, oficina de artes para crianças, futmesa e totó, surf virtual, frescobol, às 15h: espetáculo Rio do Samba ao Funk e apresentação DJ João Pinaud e às 18h, Fernanda Abreu.

No domingo (16/02), a festa continua com o projeto leitura de verão, às 9h; contação de história “Fábulas” com Cia do Solo, às 11h; além do espetáculo: O Chiclete Desenvolvimento Comunitário, às 15h e às 18h, haverá show do Bloco Sargento Pimenta, tudo isso na praia de São Francisco. O Sesc Verão acontecerá durante três semanas seguidas até terminar no Carnaval. Quem quiser ficar por dentro de toda programação,confira no site:https://www.sescverao.com.br/programacao/niteroi. Todas as atividades são gratuitas.