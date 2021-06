Servidores realizam treinamento em Rio Bonito

Mais rápido, mais barato e mais duradouro. Essas foram algumas das vantagens da pavimentação com concreto usinado, que apresentadas durante um treinamento sobre pavimentos concretados urbanos, realizado no dia 1 de junho, no Centro Administrativo da Prefeitura, na Praça Cruzeiro. O curso, direcionados ao servidores da secretaria de Obras, foi ministrado pelo gerente do Escritório Regional do Rio de Janeiro/Espírito Santo da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), o engenheiro Eduardo D´Avila. O evento contou com a presença do vice-prefeito José Américo dos Santos, e do secretário de Obras, Paulo Gustavo Brandão Moraes.



O engenheiro do ABCP disse que o objetivo do treinamento é promover, incentivar e acima de tudo aprimorar o uso dessa tecnologia dos equipamentos de concreto urbano, com destaque para as obras de pavimentação. Foram tratados temas como a importância das vias para a qualidade de vida dos cidadãos, vantagens técnicas e ambientais dos pavimentos de concreto; competitividade atual e custos; aspectos de projeto e dimensionamento; aspectos executivos e de manutenção, além de experiências brasileiras em pavimentos urbanos de concreto, entre outros.



“Fui convidado pelo secretário de obras para conhecer as vias do município e trazer essa tecnologia para a cidade. Mas para que isso ocorra, não tem como passar primeiro pelo conhecimento. Hoje iniciamos uma série de treinamentos que irão desde a parte teórica e até a parte prática que realizaremos no canteiro de obras”, explicou o engenheiro.



Para o Assessor de Coordenação da secretaria de Obras, Sandro Lisboa, esses treinamentos são fundamentais para a qualificação e aprimoramento da equipe que atua diretamente na execução das obras no município. Ele disse que durante o encontro surgiu a ideia de dar sequência a essa parceria com o ABCP, e abordar outros temas, como pavimentos intertravados e impermeáveis, mobiliário urbano, artefatos para embelezar as praças e ruas, além de edificações de creches e escolas, entre outros.



“O nosso objetivo é qualificar os nossos profissionais tanto para executar como para fiscalizar as obras realizadas pela prefeitura na cidade. Para isso, precisamos de conhecimento. Hoje demos um passo importante nesse sentido, quando realizamos esse primeiro treinamento para os nossos servidores”, afirma Sandro.