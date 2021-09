Servidores públicos do estado do Rio vão receber o pagamento na sexta (3)

Antecipação foi divulgada pelo governador Cláudio Castro

Boa notícia para os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. O governo estadual vai antecipar o pagamento dos salários de agosto e vai depositar os vencimentos nesta sexta-feira (3). O anúncio feito pelo governador Cláudio Castro, nesta quarta-feira (1º), no Twitter.

“Com alegria anuncio a antecipação dos salários de agosto para sexta-feira. Em um ano, quase todas as folhas foram pagas antes do 10º dia útil, mostrando respeito com quem constrói o RJ. Parabéns às equipes das secretarias de Fazenda e Planejamento pelo trabalho”, afirmou Castro.

Olá, Servidor! Com alegria anuncio a antecipação dos salários de agosto para sexta-feira. Em um ano, quase todas as folhas foram pagas antes do 10º dia útil, mostrando respeito com quem constrói o RJ. Parabéns às equipes das secretarias de Fazenda e Planejamento pelo trabalho. pic.twitter.com/203TluXQnE — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) September 1, 2021

O chefe do Executivo Fluminense também informou que a antecipação não tem ligação com a privatização da Cedae. Além disso, garantiu que “mais surpresas boas” devem acontecer nos próximos meses no que diz respeito à antecipação dos pagamentos. De fato, o movimento não é novo. Em agosto, os servidores receberam no dia 6 os salários de agosto.

O valor total da folha que será paga é de R$ 1,84 bilhão, que deverá cair nas contas bancárias dos servidores mesmo após o fim do expediente bancário.