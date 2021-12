Servidores lutam contra o fechamento do Hospital Orêncio de Freitas

Em assembleia, profissionais de saúde do Hospital Orêncio de Freitas decidiram iniciar uma mobilização para tentar impedir o fechamento da unidade, que teria sido decidida pela prefeitura de Niterói. O encontro contou também com a participação de pacientes, familiares e moradores do Barreto, onde fica o hospital. A assembleia aprovou uma reunião do Conselho Gestor do hospital e a realização de um grande ato, seguido de passeata, a ser realizado no próximo dia 8 de dezembro, com concentração prevista para as 9h, em frente à unidade.

Os profissionais de saúde lembraram que a tentativa de desativação acontece pouco depois do Orêncio de Freitas receber equipamentos comprados com verba de emendas ao Orçamento da União que podem levar o dobrar a sua capacidade de atendimento e realização de cirurgias. Grande parte dos equipamentos, como o Arco em ‘C’, aparelhos de ultrassonografia e tomografia, entre outros, ainda estão encaixotados e de acordo com o relato e servidores, seriam levados para o Hospital Oceânico, um prédio privado alugado pela Prefeitura e administrada pela Organização Social Viva Rio. A justificativa do governo municipal para alugar o prédio foi a necessidade de mais leitos para atender pacientes com Covid-19. O contrato com a OS venceria em novembro, mas foi renovado.

Idas e vindas

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sindsprev) o fechamento do Orêncio de Freitas foi comunicado oficialmente à diretora do hospital, Celia Maria Gouveia de Freitas, no último dia 16, através do vice-presidente da Atenção Básica da Fundação Municipal de Saúde, Ramon Sanches, que é subordinado ao secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira. A repercussão negativa da decisão, no entanto, forçou o prefeito Alex Grael a recuar, o que não significa uma mudança definitiva que envolve a transferência dos equipamentos para o Hospital Oceânico. Ao responder ao ofício enviado pelo sindicato questionando a desativação, o secretário de saúde negou a intenção, desmentindo Ramon Sanches.

“Com os cumprimentos de estilo, vimos por meio deste em reposta ao ofício enviado, esclarecer que não procede a informação sobre o fechamento do Hospital Orêncio de Freitas. A unidade segue em funcionamento normal, atendendo à população”, afirma secretário por meio de nota. Mas, acrescenta que “a Secretaria Municipal de Saúde está realizando um estudo de qualificação da rede hospitalar” e confirmou seu projeto de ampliação da privatização da rede pública de saúde, ao informar que “o Hospital Oceânico Gilson Cantarino realizará, a partir de 2022, cirurgias de câncer de mama, dentro das ações do Programa Niterói Mulher, que tem por objetivo melhoria no acesso e diagnóstico e no tratamento adequado”.

Ataque ao SUS

A diretora do Sindsprev, Ivone Suppo, condenou o projeto de privatização, acrescentando que a contratação das OS é um ataque ao Sistema Único de Saúde (SUS). Afirmou que, embora tenha havido um desmentido do secretário, a ameaça de fechamento do Orêncio de Freitas permanece.

“Esta ameaça já foi feita várias vezes, como em 2011 e, através da mobilização dos profissionais, pacientes e da comunidade conseguimos barrar”, lembra. A diretora acrescentou que a ideia era desativar para justificar levar os equipamentos para o Hospital Oceânico. Ivone defendeu que a Prefeitura absorva o hospital privado de Piratininga, tornando a unidade pública, com a realização de concurso para composição da equipe hospitalar.

O diretor do Sindicato, Sebastião de Souza, lembrou que a maior parte dos profissionais do Orêncio são contratados sob o regime de RPAs (autônomos), que seriam os mais impactados no caso de desativação da unidade, com a perda imediata do emprego. “Por isto é necessário entendermos que esta luta tem que ser abraçada por todos”, defendeu. Sebastião classificou a forma como foi decidido o fechamento do hospital como extremamente arbitrária e desrespeitosa, sem diálogo com profissionais, pacientes, conselho de saúde e com o sindicato da categoria.

Hospital Oceânico

O contrato de aluguel do Hospital Oceânico venceria em novembro, mas será estendido pela prefeitura, sem prazo determinado. A unidade passará a fazer cirurgias cardíacas e outras que atualmente são realizadas pelo Hospital Orêncio de Freitas. Com a desativação, os serviços prestados pela unidade hospitalar da rede municipal passariam para o Hospital Oceânico, com os equipamentos que inicialmente foi destinado para a unidade hospitalar do Barreto.

O atendimento no Orêncio é prestado a toda população de Niterói e de cidades vizinhas, como São Gonçalo e Itaboraí, entre outras, já que quando foi municipalizado, na gestão Jorge Roberto Silveira, foi transformado num hospital regional. É uma unidade de referência em cirurgia gástrica, mas faz operações de tireoide, ginecológicas, de retirada de próstata, de vesícula, além de prestar atendimento ambulatorial à comunidade próxima e encaminhar para outras unidades de saúde.

O médico Alberto Martinez, do Orêncio de Freitas, ex-secretário de Saúde de São Gonçalo, classificou a decisão da Prefeitura de Niterói como um erro de gestão ao investir milhões em recursos públicos em um hospital administrado pela iniciativa privada, via OS. “Tem algo de poder econômico por trás disso tudo. É sempre o mesmo procedimento: corta orçamento do hospital público, que entra em colapso. Em seguida passa para a OS. A Prefeitura investe pesado e com a nova administração a unidade funciona, como se a privatização fosse a saída”, explicou Martinez.

“Aqui no Orêncio estamos zerando a fila para vários tipos de cirurgia, ginecológica, vascular, vesícula, cirurgia geral, o que vai se resolver mais rápido ainda com a chegada dos novos equipamentos. E, justamente agora falam em desativar e levar estes equipamentos de uma unidade da Zona Norte, que atende a população mais pobre, para a Zona Sul, onde moram os que tem posses. Além de estar claro os interesses econômicos envolvidos, isto gera um dano óbvio para a população carente”, finalizou o ex-secretário.

Prefeitura responde

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói (SMS) esclareceu que está realizando um estudo de qualificação na rede de atenção hospitalar para melhorar a assistência à população.



Niterói tem boa experiência na administração de unidade por Organização Social, como no caso do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, em que foram obtidos resultados importantes, como manter os índices de mortalidade e infecção hospitalar abaixo do máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Com objetivo de qualificar o atendimento à população, a secretaria seguirá esse modelo de gestão para o Hospital Municipal Carlos Tortelly e Unidade de Urgência Mário Monteiro.



Todo o trabalho desempenhado pelas Organizações Sociais é acompanhado por uma comissão que avalia mensalmente os resultados e cumprimentos das exigências contratuais, por prestação de contas.



Em relação ao Hospital Orêncio de Freitas, a unidade segue em funcionamento normal, atendendo a população. De acordo com o estudo de qualificação, o Hospital Oceânico Gilson Cantarino irá realizar, a partir de 2022, cirurgias de câncer de mama, dentro das ações do Programa Niterói Mulher, que tem por objetivo melhoria no acesso ao diagnóstico e no tratamento adequado.