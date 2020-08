Servidores de escolas municipais de SG retornam ao trabalho

Tomando todas as precauções para evitar o contágio do coronavírus, como uso de máscaras e processo de desinfecção, funcionários da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo retornaram ao trabalho nas escolas da cidade na segunda-feira (17) de forma presencial.

Em nota, a SME explicou que os grupos funcionais que retornaram na segunda-feiura (17) foram os diretores gerais, diretores adjuntas, secretários escolares, auxiliares de secretaria, dirigentes de turno e funcionários em cargo comissionado.

Sobre o número de servidores que retornaram as atividades desde a determinação das medidas de isolamento, iniciadas no mês de março, ainda sem a presença de alunos, a assessoria relatou:

“Caberá à Direção de cada Unidade Escolar a definição do quantitativo de funcionários necessários ao bom funcionamento da unidade e o atendimento ao público, seguindo regras de segurança definidas pelas autoridades da área da saúde”.

No dia 10 desse mês, o prefeito José Luiz Nanci autorizou o retorno dos servidores de forma presencial, através de decreto, para trabalharem de 9h às 15h.

“O decreto levou em consideração a postura séria e responsável como o município de São Gonçalo vem enfrentando a pandemia ocasionada pela Covid-19 desde o seu início, sempre preservando a proteção da vida dos profissionais da Educação, dos alunos e de todos os funcionários da área administrativa. Mas visando suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, ficou decidido retornar com as atividades administrativas nas unidades municipais de ensino, tendo como foco todas as medidas protetivas determinadas pelos órgãos de Saúde, visando reduzir e minimizar a possibilidade de contágio da Covid-19”, explicou a assessoria da Prefeitura.