Servidores de escolas municipais de São Gonçalo retornam ao trabalho presencial dia 17

Servidores públicos, que trabalham na administração de escolas municipais de São Gonçalo, devem retornar ao trabalho (de forma presencial), no próximo dia 17, de acordo com o Decreto nº 206/2020, assinado pelo prefeito José Luiz Nanci, que foi publicado na segunda-feira (10) no Diário Oficial do Município. O atendimento ao público será de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

A assessoria de comunicação da Prefeitura de São Gonçalo divulgou a seguinte nota sobre o decreto: “O Decreto levou em consideração a postura séria e responsável como o município de São Gonçalo vem enfrentando a pandemia ocasionada pela Covid-19 desde o seu início, sempre preservando a proteção da vida dos profissionais da Educação, dos alunos e de todos os funcionários da área administrativa. Mas visando suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, ficou decidido retornar com as atividades administrativas nas unidades municipais de ensino, tendo como foco todas as medidas protetivas determinadas pelos órgãos de Saúde, visando reduzir e minimizar a possibilidade de contágio da Covid-19”.