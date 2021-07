Servidor que teria usado carro oficial para ir a motel em Niterói será exonerado, diz Seap

O servidor público Anderson Leone Teixeira, diretor do Instituto Penal Edgar Costa, que fica no Centro de Niterói, será exonerado pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Ele é alvo de denúncia em que, supostamente, teria utilizado o carro oficial da secretaria para ir a um motel, no Centro de Niterói.

Por meio de nota em que comentou a denúncia, a Seap informou que irá exonerar do cargo, ainda nesta segunda-feira (5), o servidor envolvido e que ele também responderá administrativamente pelo ocorrido. A Seap ressaltou que repudia qualquer irregularidade cometida por seus servidores.

O órgão ainda esclareceu que iniciará uma investigação rigorosa para apurar os fatos. A reportagem não conseguiu localizar o servidor ou sua defesa, para que comentassem os fatos expostos na matéria. Até o fechamento desta reportagem, a exoneração não havia sido publicada no Diário Oficial do Estado.

Denúncia

De acordo com a denúncia, que veio a público no último final de semana, o servidor teria sido flagrado usando o automóvel oficial para frequentar um motel, localizado na Rua Visconde de Sepetiba, também no Centro da cidade. O local fica a poucos metros da unidade prisional, onde Anderson exercia a função de diretor.

As imagens foram produzidas por cinegrafista amador. Ainda de acordo com a denúncia, não foi um caso isolado. As idas ao motel aconteceriam há cerca de três meses, semanalmente e no período de almoço. Os relatos ainda apontam que o servidor ficaria no local em horário no qual deveria estar cumprindo expediente.