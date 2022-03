Trabalhador fica ferido em explosão no Antônio Pedro

Uma explosão no banco de leite do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), na manhã desta segunda-feira (28) deixou um trabalhador com queimaduras no braço e no rosto. Em nota, a assessoria do Hospital Universitário Antônio Pedro informou que no momento da explosão estava acontecendo uma manutenção da linha de gás no local onde é feito o processo de pasteurização no Banco de Leite. Após o término do serviço, o funcionário da empresa terceirizada fez o teste para avaliar se o bico de bunsen estava funcionando corretamente. Nesse momento, a labareda do bico entrou em contato com a mangueira e houve o rompimento dessa mangueira, causando uma pequena combustão, com um estampido e uma chama inesperada. O incidente levou à queimadura do braço do funcionário terceirizado, que foi prontamente atendido no HUAP, liberado para casa e passa bem. O próprio funcionário da empresa imediatamente conteve a chama.

O Hospital Universitário Antônio Pedro ressalta que a manutenção é feita de forma periódica, sendo a última realizada no dia 7 de fevereiro. O incidente não foi causado por um problema no bico de bunsen. O HUAP acrescenta que o local não precisou ser isolado, porém, como medida de segurança e para checar se houve algum dano, o processo de

pasteurização está paralisado até a elaboração de um parecer técnico pelo setor responsável, a fim de avaliar a possibilidade de ser retomado o mais breve possível.