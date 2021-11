Servidor de Niterói tem até hoje (30) para mudar de banco

Quem é servidor ativo, pensionista ou aposentado pela Prefeitura de Niterói tem o prazo máximo para a abertura de conta-salário no Banco Itaú até essa terça-feira (30). Em paralelo a isso, o Instituto de Previdência do Município de Niterói (Niterói Prev) realiza um chamamento para que as pessoas vinculadas à administração municipal façam o recadastramento dos dados. A medida, em cumprimento ao Decreto nº 14210/2021, visa a atualização cadastral para garantir a transição da unidade bancária, que agora é feita pelo Itaú.

Para a abertura de conta-salário, basta ir em qualquer unidade do Itaú, que cada agência tem seu horário de funcionamento, e pedir a abertura. Os documentos necessários são carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e contracheque, e pedir no ato do procedimento para o CNPJ do órgão pagador do município de Niterói, que está no contracheque, seja vinculado à conta.

Já para a atualização cadastral, que deve ser feita até dezembro, basta acessar o link https://atendimento.niteroi.rj.gov.br e colocar o número do CPF do servidor e a senha (primeira letra maiúscula do nome da mãe seguido da data de nascimento do servidor). De acordo com a Niterói Prev, será necessário anexar ao respectivo recadastramento os seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência, Certidão de Casamento/Certidão de União Estável, Certidão de Dependentes, Comprovante de Vacinação Covid-19 e Certidão de Curatela (caso tenha).

Mas para aqueles que sentirem dificuldades em fazer o procedimento de forma online, o atendimento pode ser feito presencialmente na sede do órgão, que fica na Rua da Conceição, 195 no Centro de Niterói. O atendimento poderá ser feito das 9h às 16h.

A Niterói Prev ainda frisou que esse processo não é prova de vida, que deverá ser realizada em 2022, no mês de aniversário do beneficiário. Informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2613-8950 ou pelo e-mail faleconosco.nitprev@gmail.com.