Serra da Tiririca recebe plantio espécies ameaçadas de extinção

O Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), unidade de conservação administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), realizou na Enseada do Bananal, em Niterói, a coleta e o plantio de 600 sementes e duas mudas de Guarajuba (Terminalia acuminata), espécie que não havia sido encontrada nos últimos 73 anos.

A Guarajuba é uma árvore de grande porte com troncos largos na base e mais finos na parte superior, e ocorre apenas no Estado do Rio de Janeiro, ou seja, é uma espécie endêmica fluminense. Esta planta apresenta grande valor madeireiro, sendo considerada uma madeira de lei. Um dos motivos para o seu desaparecimento ao longo dos anos pode ter sido a sua utilização desenfreada na fabricação de embarcações e de móveis.

“Nosso estado é rico em biodiversidade. Ações como essa são fundamentais para a preservação dessas espécies e também são o exemplo do trabalho integrado que a Secretaria e o Inea desenvolvem, sempre priorizando a preservação ambiental do Rio de Janeiro”, afirma o secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.

Em 2020, a equipe do Plano de Ação Nacional para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do estado do Rio de Janeiro, no âmbito do Projeto Pró-Espécies – PAN Flora Endêmica, marcou duas árvores matrizes no Costão de Itacoatiara. As equipes do projeto coordenado pela Seas e técnicos do Parque Estadual da Serra da Tiririca coletaram 154 sementes que foram direcionadas para o Horto Florestal de Guaratiba, administrado pelo Inea.

“Até 2015, a planta era considerada extinta da natureza, pois sua última aparição foi em 1942. Devido aos esforços de coleta desenvolvidos pela equipe da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e CNCFlora, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, foram encontrados 219 indivíduos no estado”, explica a consultora coordenadora do Plano de Ação Nacional para Conservação da Flora Endêmica (PAN) para a WWF-Brasil e Seas, doutora Inara Batista.

Segundo o gestor do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Leandro Silva, há mais ações de plantio como esta programadas para a unidade de conservação. “O plantio desta espécie no parque é de extrema importância para sua preservação e conservação, uma vez que se encontra ameaçada de extinção. Futuramente, quando a árvore atingir a maturidade, trará melhora ao microclima da região e servirá como abrigo de animais silvestres”, explica.

A ação contou com a participação de oito pessoas e obedeceu ao protocolo de segurança para preservação da saúde dos participantes, com o uso obrigatório de máscara, assepsia das mãos com álcool em gel e o distanciamento entre os participantes.