Serpente capturada dentro de cemitério em Itaipu

Após uma denúncia, agentes da Guarda Municipal de Niterói capturaram, na manhã dessa quinta-feira, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, uma serpente medindo cerca de um metro. O animal foi localizado nas dependências do Cemitério São Lázaro, ao lado da 81ª DP (Itaipu), e causou espanto aos moradores das proximidades.

Os agentes da GM chegaram rápido ao local após o relato de pessoas que viram o animal e conseguiram capturá-la para alívio dos moradores. As serpentes são animais classificadas como venenosas, já que esta classificação implica que tenham condições de inocularem veneno. Segundo especialistas, existem mais de 370 espécies de serpentes, e as mais populares são as cascavéis, jararacas, e surucucus.