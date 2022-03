Série sobre Mané Garrincha e Elza Soares bate recordes de audiência

Recordista de audiência, o documentário que conta a história do casal Elza Soares e Mané Garrincha, “Elza & Mané Amor em Linhas Tortas” foi produzido e disponibilizado pela Globoplay. Com direção de Caroline Zilberman, a produção conta com uma sequência de quatro episódios que remontam o romance conturbado da dupla de celebridades.

Envolto em mentiras, fofocas, calúnias o relacionamento na época, dividiu a opinião do público. Mesmo assim milhões de brasileiros torceram pelo casal. Desse modo, como homenagem a morte de Elza, os fãs já podem assistir no streaming todos os detalhes dessa história de revolta e amor.

“Elza & Mané Amor em Linhas Tortas” foi lançada 60 anos depois que os dois se conheceram, viveram e morreram. Além disso, ambos morreram no mesmo dia, com anos de diferença, é lógico.

Outro ponto importante foi a condenação de boa parte da imprensa que culpava Elza Soares como a principal responsável pelo declínio de Mané Garrincha nos gramados.