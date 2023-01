Série sobre a Kiss causa polêmica com familiares das vítimas

Uma parte dos familiares de vítimas do incêndio na Boate Kiss, tragédia que completou 10 anos na última sexta-feira (27), planeja processar a Netflix após o lançamento de “Todo Dia a Mesma Noite”, série que retrata o acontecimento e que é uma das mais vistas do momento. Por outro lado, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria discorda.



O incêndio na casa noturna matou 242 pessoas e deixou outras 636 feridas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013.

Segundo informações do canal CNN BRASIL, um grupo formado por cerca de 40 famílias contratou a advogada Juliane Muller Korbm para representá-las no caso contra a Netflix



Em entrevista para a emissora, Juliane afirmou que as famílias se queixam da exploração comercial da tragédia pela plataforma de streaming, “que sequer teve a sensibilidade de informá-los que uma série dramática seria produzida”.

“Todo Dia a Mesma Noite”, baseada no livro de mesmo nome da jornalista Daniela Arbex, mistura realidade com ficção. No trailer da série, os atores reproduzem a cena de vários corpos dispostos no chão de um ginásio para reconhecimento pelos familiares.

Por outro lado, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) afirmou que não concorda com o grupo de familiares. Em comunicado divulgado pelo Instagram, o presidente da AVTSM, Gabriel Rovadoschi Barros, esclareceu que a associação estava ciente da produção e “sente-se representada” tanto pela série quanto pelo livro.



“A produção não retrata de forma individual os 242 jovens assassinados, mas sim um recorte das quatro famílias de pais que foram processados. Todos familiares de vítimas e sobreviventes retratados por personagens da obra estavam cientes e em concordância”, afirma a nota.

A AVTSM informou que não está movendo nenhum processo contra as produções e nem existe tal pretensão, “por acreditarmos na potência das produções na luta por justiça e a luta por memória”.

O presidente da associação ainda esclareceu que não há nenhum repasse financeiro da Netflix à AVTSM por conta da produção: “O que ganhamos é a crença no fortalecimento na luta por justiça e pela memória. Para que não se repita.”