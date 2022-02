Série Rio Connection é gravada em Tanguá

O município de Tanguá foi escolhido para ser cenário de uma das cenas da “Rio Connection”, série original Globoplay. Criada, escrita e dirigida por Mauro Lima, a série vai apresentar a história de criminosos europeus que estabeleceram no Brasil um ponto estratégico do tráfico de heroína para os Estados Unidos.

Os trechos que estão sendo gravados na Praça Palmeira Pacheco, no bairro da Posse dos Coutinhos e na Praça Alfredo Torres, em Muriqui, narram fatos que se passam na década de 70. Os locais foram escolhidos por apresentar aspecto interiorano, arquitetura rústica e pomares de laranja.

Segundo o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, essa não é a primeira vez que a cidade é cenário de uma grande produção.

“Dois filmes foram gravados na Posse dos Coutinhos: a abertura do filme “Os Saltimbancos Trapalhões” na fazenda Herondina, atual WR, em 1981, e cenas do filme “Os Vagabundos Trapalhões”, em 1982, com cenas do posto Retiro dos Bandeirantes, em Tanguá. Em 1995, foi gravado em Tomascar a novela “A Idade da Loba”, exibida pela extinta TV Manchete”, lembrou Rodrigo.