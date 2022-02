Série Ozark pega pesado, choca, surpreende, por isso é sensacional

A série “Ozark”, uma estrela da Netflix, mostra a história bizarra de um casal pequeno burguês de Chicago, com um casal de filhos adorável, com tudo no lugar, certinho, como um comercial de Natal.

Um golpe de ar, vento encanado absolutamente ilógico, torna o casal e os filhos em barões do narcotráfico internacional a partir de uma cidade chamada Ozark que existe, fica no estado americano de Missouri.

O roteio é tão milimétrico, tão perfeito que bastaria um segundo de falha para toda a série desmoronar, o que não aconteceu. No Brasil, “Ozark” está entre as mais vistas no streaming, mas tem um ‘problema`. É difícil parar de assistir, por isso muita gente anda virando noites vidrado na tela da TV completamente absorto do mundo.

Chris Mundy, produtor, explicou porque a história teve que dar uma guinada radical no final. Atenção, tem spoiler!

O fim da primeira parte da 4ª temporada desse grande sucesso mundial mostra Javi explodindo o cérebro do jovem Wyatt com um tiro e depois assassinando também a personagem Darlene. O produtor afirmou que essa decisão foi extremamente difícil e que não eram os planos dele, mas que foi necessário para levar Ruth ao nível de desespero após ser afetada com essa grande perda.

Ele ressaltou que gosta bastante do desenvolvimento de Wyatt e que não teria feito essa escolha na 2ª temporada, por exemplo, mas acabou decidindo a sua morte em razão da proximidade do fim da série. Mas não foi somente Ruth que foi levada ao ápice do seu desequilíbrio emocional e Wendy também surtou no fim dessa primeira parte, outro fato que surpreendeu muitos fãs. Mundy comentou que eles estão brincando com a sanidade das personagens e fazendo elas e os fãs se questionarem se isso tudo é realmente por suas famílias e o quão longe da sanidade elas já estão.

A morte de Ben foi outro fato que contribuiu para o estado de loucura de Wendy e Mundy afirma que essa era a intenção, pois não queria que o personagem morresse em vão. Agora, só nos resta aguardar a segunda parte dessa temporada na Netflix, que está prevista ainda para 2022, e descobrir os rumos que esses acontecimentos tomarão.

Ozark agora é cult

A série tornou a cidade de Ozark uma febre turística. Gente de todas as regiões dos Estados Unidos, e do resto do mundo, estão viajando para lá a fim de conhecer os lagos, ilhas, os lugares (por sinal, lindos) que serviram de locação.

Profissionais também em turismo, os americanos organizam grandes excursões mostrando cenários, rios, barcos, carros, casas, tudo o que apareceu na série. Até uma antiga bande de classic rock de lá voltou a tocar nas rádios.

The Ozark Mountain Daredevils é uma banda de country rock formada em 1972 em Springfield, Missouri, Estados Unidos. Eles são mais conhecidos por seus singles “If You Wanna Get to Heaven ” em 1974 e “ Jackie Blue ” em 1975. Ambas estão disponíveis no You Tube.

O baixista Michael “Supe” Granda também escreveu um livro sobre a banda, It Shined. Em português o nome da banda significa “Os Demolidores da Montanha Ozark”.

O nome da banda foi derivado de “Cosmic Corn Cob & His Amazing Ozark Mountain Daredevils”, um nome que John Dillon criou em uma “festa de nomeação” em Kansas City depois que a banda foi informada de que o nome que eles usavam anteriormente, “Family Tree”, já havia sido adotado. A banda encurtou o nome porque nenhum dos membros da banda na época queria ser chamado de “Cosmic Corn Cob”, e eles não queriam que o nome soasse semelhante ao Amazing Rhythm Aces.

