Série explica porque rolou a cabeça do primeiro ministro britânico

Foto: cena de “The Crown”, quando a Argentina cantou de galo, invadiu as Malvinas mas a Grã-Bretanha pegou de volta

Se Boris Johnson não fosse tão falastrão, metido a engraçadinho com aquela pinta de menino maluquinho, ligasse a TV e assistisse a brilhante série “The Crown” ficaria no emprego mais tempo.

A série é um curso intensivo de poder, malícia, política alta, mediana, baixa sobre o mais nobre, luxuoso e caro serpentário do mundo que é o sistema de governo britânico que, queiram ou não os despeitados, é um dos mais sólidos do mundo.

A rainha e seu séquito no Palácio de Buckingham são os estilingues e o primeiro ministro a vidraça. “The Crown” mergulha nas sancas e cortinas dos palácios, percorre o gabinete do primeiro ministro e mostra que não dá para sentar na janela em dia de temporal de sabre. A rainha manda. Ponto. O primeiro acata ou cai. Ponto. Até Winston Churchill acabou largado no meio fio.

A Série

Vale à pena assistir a série eletrizante, um dos maiores sucessos mundiais da TV, inclusive no Brasil.

Conta a trajetória da Rainha Elizabeth II do Reino Unido, desde o seu casamento em 1947 ao início dos anos 2000. Cada temporada consiste em cerca de uma década de sua vida e traz menções sobre a vida política e pessoal de vários outros personagens históricos que fizeram parte de seu reinado, como Philip, duque de Edimburgo, princesa Margaret, príncipe Charles, princesa Diana, entre outros.

“The Crown” é aclamada pela da crítica, pelas atuações, direção, roteiro, fotografia e a precisão histórica dos eventos ocorridos durante o reinado da Rainha Elizabeth II. A cada duas temporadas, novos atores são escolhidos para interpretar os personagens principais. Claire Foy retrata a Rainha nas duas primeiras temporadas, ao lado de Matt Smith como o Príncipe Philip e Vanessa Kirby como a Princesa Margaret.

Durante a terceira e quarta temporadas, Olivia Colman assume como a rainha, Tobias Menzies como o príncipe Philip e Helena Bonham Carter como a princesa Margaret. Também adicionado ao elenco na terceira temporada é Josh O’Connor como o Príncipe Charles e Emerald Fennell como Camilla Shand.

Na quarta temporada, novos membros do elenco incluem Emma Corrin como Lady Diana Spencer e Gillian Anderson como Margaret Thatcher. Imelda Staunton, Jonathan Pryce e Lesley Manville irão suceder Colman, Menzies e Bonham Carter, respectivamente, nas duas últimas temporadas, enquanto Dominic West e Elizabeth Debicki assumirão os papéis do príncipe Charles e da princesa Diana, respectivamente.

As filmagens foram no Elstree Studios em Borehamwood, Hertfordshire, com fsequências em todo o Reino Unido e internacionalmente. A série foi vencedora do Globo de Ouro de Melhor Série Dramática e também do Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série Dramática em três ocasiões (Claire Foy em 2017, Olivia Colman em 2020 e Emma Corrin em 2021).

Não dê uma de Boris Johnson. Assista “The Crown”.